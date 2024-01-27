Чергова атака "шахедами": у Генштабі прозвітували про збиті цілі

Крім того, зранку окупанти ракетою завдали удару по Словʼянську.

Минулої доби, 26 січня російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 4 ударні безпілотники типу "Shahed-136/131".

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу за 27 січня.

Зазначається, що Сили ППО України знищили всі 4 запущені російські "шахеди".

У Повітряних силах додали, що ворог атакував чотирма "шахедами" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, РФ). Усі чотири були знищені на Кіровоградщині.

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Крім того, зранку окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі Словʼянська Донецької області. По мирному місту росіяни випустили балістичну ракету "Іскандер". Попередньо – без постраждалих.

Раніше повідомлялося, що ворожа армія запустила в ніч проти 26 січня дві ракети С-300 по місту Мирноград на Донеччині.

Читайте також: