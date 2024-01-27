Очередная атака "шахедами": в Генштабе отчитались о сбитых целях

Кроме того, утром оккупанты ракетой нанесли удар по Славянску.

За прошедшие сутки, 26 января российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив 4 ударных беспилотника типа "Shahed-136/131".

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба за 27 января.

Отмечается, что Силы ПВО Украины уничтожили все 4 запущенных российских "шахеда".

В Воздушных силах добавили, что враг атаковал четырьмя "шахедами" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, РФ). Все четыре были уничтожены в Кировоградской области.

Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

Кроме того, утром оккупанты нанесли удар по гражданской инфраструктуре Славянска Донецкой области. По мирному городу россияне выпустили баллистическую ракету "Искандер". Предварительно – без пострадавших.

Ранее сообщалось, что вражеская армия запустила в ночь на 26 января две ракеты С-300 по городу Мирноград в Донецкой области.

Читайте также: