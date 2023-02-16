Чи можуть всіх призвати: скільки осіб в сім'ї можуть мобілізувати

Перелік осіб, які підлягають мобілізації визначений Законом України "Про військовий обов'язок та військову службу". В законі не має уточнень щодо кількості членів сім'ї, яких можуть призвати.

Як зазначає юрист Ростилав Кравець, мобілізувати на військову службу теоретично можуть всіх членів сім'ї — чоловіка, дружину, повнолітніх дітей, але на практиці подібних випадків не траплялося. Але є виняток.

Кого із членів сім'ї не можуть призвати

У ЦПД пояснюють, що ухваленими законопроєктами №7481 та №7352 розширений перелік осіб, які не підлягають призову під час мобілізації та мають право на відстрочку від мобілізації. У випадку мобілізації забороняється призивати близьких родичів людини, яка загинула на фронті чи вважається зниклою безвісти.

До близьких родичів, які не можуть бути мобілізованими, належать: жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти. Тож інші члени родини, де є загиблий захисник, більше не можуть бути мобілізовані.

Ще один виняток стосується сім’ї, в якій виховують неповнолітніх дітей. Відповідно до ст. 2 Закону, якщо хтось з сім'ї перебуває на службі, то той, хто займається доглядом за дитиною, не може бути мобілізованим, щоб не залишити дитину без батьківської опіки.

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