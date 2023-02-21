Чи зміниться позиція Китаю щодо війни в Україні — експерт

Пекін глибоко стурбований ескалацією конфлікту, що триває, і можливістю виходу ситуації з-під контролю. Пані посол США в ООН заявила, що в разі, якщо Пекін почне постачати Росії летальну зброю, це стане червоною лінією.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів військовий експерт Михайло Притула.

На його думку, Китай ніколи не буде допомагати Росії суттєво.

“Китай може розповідати Росії казки, допомагати їй шапками-вушанками, бронежилетами, але ніколи не підсилюватиме Росію. Китай може робити різні маневри, але зона життєвих інтересів Китаю — це Далекий Схід, який зараз окупувала РФ. Адже ці землі належали Китаю. Є певний світовий консенсус — всі розуміють, що це території, які Росією не використовуються. Щільність російського населення там приблизно півтори особи на квадратний кілометр, а з китайського боку — 150 осіб на квадратний кілометр”, — наголосив Михайло Притула.

Також він додав, що саме окуповані Росією території Далекого Сходу цікаві Китаю набагато більше, ніж маленький Тайвань.

“Та кількість танків та авіації, яка є у Китая, мало придатна для того, щоб атакувати Тайвань, бо просто там не поміститься. Але ця кількість армії абсолютно придатна для звільнення окупованих територій на Далекому Сході. Політика Китаю декларована на з’їздах комуністичних партій Китаю. Якщо ми подивимося матеріали, наприклад, XVII з’їзду, там було проголошено, що політика Китаю — мирна експансія і заселення, що Китай і робить. Фактично на ті території заселяються китайці, вони не асимілюються, бо немає з ким. Кожен громадянин Китаю, згідно з Конституцією, є військовослужбовцем народно-визвольної армії Китаю. Тому на тих територіях вже існує великий контингент цієї армії”, — підкреслив військовий експерт.

Китай може зробити жест доброї волі для Росії і дати їй танки, які зайдуть на територію Далекого Сходу і звідти не вийдуть, вважає Михайло Притула.

“Тільки в такому вигляді Китай може дати Росії зброю. У Китаю своя політика і він може робити різні заяви і маневри, але суть залишається одна: Китаю потрібен життєвий простір, який зараз займає РФ. Тому Пекін може на словах підтримувати Росію, може щось засуджувати, але це необхідно для того, щоб на певний час пройти на територію РФ під тим чи іншим виглядом, немає значення, під яким, адже, повторюю, ці території належали Китаю. Наприклад, у 2015 році Ангела Меркель подарувала лідерові Китаю стару мапу з цими територіями. Досить символічний жест, але зрозумілий і Китаю, і всьому світу”, — каже військовий експерт.

Також він додав, що наразі Путін вдало демілітаризував Далекий Схід — війська з Далекого Сходу гинуть в Україні, техніка звідти перекинута до України і тут знищується.

Чи потрібна Китаю така поведінка Путіна? Звісно, потрібна, впевнений експерт: "Китай просто чекає, поки Путін ослабне достатньо для того, щоб ці території мирним шляхом повернулися до Китаю. Дивитися на Китай треба саме з цієї позиції — мирна експансія та розселення”, — наголосив Михайло Притула.

Нагадаємо, що влада Китаю анонсувала документ, в якому представить своє бачення врегулювання війни Росії проти України.

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