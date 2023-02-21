У Чорному морі затонуло судно Seamark з 11 росіянами на борту

Через сильний шторм у Чорному морі судно Seamark, суховантаж під прапором Коморських островів, переломився навпіл і затонув. Більшість членів екіпажу, було врятовано. Один, як повідомили згодом, помер.

Про це йдеться у низці росЗМІ та у заяві пресслужби МНС.

"Суховантаж з росіянами переломився через шторм і почав тонути. На місце прибули рятувальні шлюпки для пошуку людей. Висота хвиль у районі аварії сягала трьох метрів", - зазначили у міністерстві.

Фото: скріншот відео

Спершу у Росії заявили, що всіх членів екіпажу підняли на рятувальні судна і їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує. Проте згодом міністерство заявило про те, що один член екіпажу помер, а ще один перебуває у важкому стані.

"Члени екіпажу врятовані з судна, яке зазнало аварії під Геленджиком. Один член екіпажу помер", - заявили в МНС РФ.

Напередодні у російському місті Сочі снігова лавина знесла залізний міст.

Тим часом у Китаї снігова лавина зійшла з гір в місті Ньїнгчі в автономному окрузі Тибету та вбила 28 людей.

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