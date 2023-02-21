"Вдає, що Росія все контролює": експерт пояснив, що Путін намагався донести своїм зверненням

Диктатор Кремля Володимир Путін під час звернення до Федеральних зборів 21 лютого говорив, як завжди, про викривлені історичні факти, загрозу для виживання Росії, також сказав, що цілі для так званої "військової операції" не зміняться. Говорити про якісь перемоги на фронті в Росії не можуть, бо їх немає. Тому на повторі у зверненні Путіна лунала звична кремлівська пропаганда.

Про це військовий експерт Михайло Притула сказав в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

"Людина кинула Росію в безглузду війну, яка немає жодного історичного, фізичного, економічного чи політичного сенсу. Йому треба якось пояснити своїм громадянам, чому у них падає рівень життя, чому гинуть люди тощо. Для цього Путін вигадує різноманітні міфологеми, які зовсім не відповідають навіть тій історичній парадигмі, яка існувала в Росії до 1917 року. Він вигадує свою історію, намагається її переписати і кидає її росіянам. Краще за все дії Путіна пояснив Ленін у 1914 році, за 100 років до початку розгортання подій. У своїй праці "О национальной гордости великороссов" писав: "Никто не повинен в том, если родился рабом, но раб, который не только чуждается стремления к своей свободе, но приукрашивает и оправдывает своё рабство (например, называет удушение Польши, Украины и т. д. "защитой отечества великороссов"), есть внушающий законное чувство негодования, презрения и омерзения холуй и хам". Тут нічого додати. Тому намагання приховати свою агресію під захистом національних інтересів якихось людей — суть московського естаблішменту. Путін у цьому не є новичком", - казав експерт.

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Притула зазначив, що слухаючи виступ Путіна, склалося враження, що диктатор хоче заспокоїти російське суспільство і зробити вигляд, що не все так погано, начебто, Росія все контролює.

"Навіщо Заходу завоювувати російське суспільство, якщо Путін особисто, перебуваючи при владі, лише в якості міжнародних резервів вивів у банки Сполучених Штатів, Великої Британії і Європейського Союзу більше 1 трлн доларів. Питання досить просте: навіщо нападати на Росію, якщо Путін і так всі ресурси Росії віддає в економіку тих країн, з якими він зібрався воювати. Це офіційна інформація, яка є на сайті Центрального банку Росії (статистика міжнародного сектору), з вказаними датами, починаючи від початку виконання Путіним обов’язків царя в Росії", — додав експерт

Нагадаємо, 21 лютого російський диктатор Путін виступив перед Федеральними зборами РФ. Основні тези виступу Путіна, читайте тут.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у відповідь на звернення російського диктатора заявив, що Володимир Путін "готується до нового наступу".

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