В Черном море затонуло судно Seamark с 11 россиянами на борту

Из-за сильного шторма в Черном море судно Seamark, сухогруз под флагом Коморских островов, переломился пополам и затонул. Большинство членов экипажа были спасены. Один, как сообщили впоследствии, скончался.

Об этом говорится в ряде РосСМИ и заявлении прессслужбы МЧС.

"Сухогруз с россиянами переломился из-за шторма и начал тонуть. На место прибыли спасательные шлюпки для поиска людей. Высота волн в районе аварии достигала трех метров", — отметили в министерстве.

Фото: скриншот видео

Сначала в России заявили, что всех членов экипажа подняли на спасательные суда, и их жизни и здоровью ничего не угрожает. Однако впоследствии министерство заявило о том, что один член экипажа скончался, а еще один находится в тяжелом состоянии.

"Члены экипажа спасены с судна, потерпевшего аварию под Геленджиком. Один член экипажа скончался", — заявили в МЧС РФ.

Накануне в российском городе Сочи снежная лавина снесла железный мост.

Тем временем в Китае снежная лавина сошла с гор в городе Ньингчи в тибетском автономном округе и убила 28 человек.

Читайте также: