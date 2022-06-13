"Дитяча" гра у війну: як на Київщині готують добровольчі формування територіальних громад

Виявити ворожий десант, закидати його гранатами, викликати підкріплення, або ж намагатися знищити диверсійну групу - це завдання для новостворених добровільних формувань територіальних громад.

Десь на півдні Київщини, люди в камуфляжі прочісують ліс - за легендою у цих соснах принишкла диверсійна група противника, йдеться в ТСН.

Це навіть не тероборона, це добровільне формування територіальних громад – ДФТГ, звучить складно, але це добре, славетне козацтво. Люди живуть собі мирним життям, але коли на нашу землю приходить ворог, кожне село – це опорний пункт, кожна громада – це щонайменше рота.

Інша група бійців якраз має так замаскуватися, щоб їх не виявила перша, або ж зустріти їх вогнем, вони тримають оборону на горбочку. У цих шанцях жодного професійного військового - автомеханіки, бухгалтери, криміналісти і один журналіст. Усі ці люди записалися в добровільне формування територіальної громади, бо хочуть захищати свою землю, але воювати ще треба навчитися.

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«Ми поки в тилу і ви ж розумієте, солдати в тилу вони псуються трохи. Їм треба давати або бойові завдання, або навчання хоча б», - каже «Турист»

Атака противника починається, як завжди, несподівано. Це все збоку виглядає як дитяча гра у війну, але насправді ось такі воєнізовані формування можуть діяти надзвичайно ефективно, вважають військові. Наприклад, проти тих самих диверсантів чи ворожого десанту. Бійці місцевої громади знайдуть їх першими, а воювати допоможе рідна земля. «Основна зброя - це не автомат, а коли ти знаєш місцевість, знаєш, як маневрувати на цій місцевості, ти знаєш де ти можеш розташувати засідки, де розтяжки поставити і все інше», - переконаний боєць добровільного формування територіальної громади «Міша».

Навчання проводять професійні бійці-інструктори. Чи доведеться цим бухгалтерам та автомеханіками вступати в ближній бій з противником, як вони себе проявлять в цьому бою? Але ж і ворог у перші години перестрілки не знатиме, хто проти них воює. А пізніше підтягнуться професійні бійці – українська армія з гарматами, мінометами та й допоможуть бухгалтерам та автомеханікам захистити рідну землю.

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