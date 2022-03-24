До Львова прибули понад 200 тис. біженців - Садовий

З області також відправили 50 тис. тонн гуманітарного вантажу до регіонів України.

Понад 200 тисяч біженців із різних регіонів України прибули до Львова.

Міська та обласна влада вивчають проєкти будівництва житла для переселенців у Львові та області. Переселенцям також допомагають у працевлаштуванні.

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Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

"Наше завдання сьогодні – не лише допомогти їм (вимушеним переселенцям) тут бути, є і наступний крок: ми відкрили центр, який дає консультації щодо працевлаштування", - сказав Садовий.

Голова ОВА Максим Козицький повідомив, що у місті налагодили роботу гуманітарної допомоги – понад 50 тисяч тонн вантажів було відправлено до Ірпеня, Бучі, Києва, Харкова, Миколаєва, Херсона, Донецької та Луганської областей, Запоріжжя, Дніпра.

Нагадаємо, у Львові дитсадкам дозволили відновити роботу: як потрапити дітям-переселенцям.

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