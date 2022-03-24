Во Львов прибыли более 200 тыс. беженцев — Садовый

Во Львов прибыли более 200 тыс. беженцев — Садовый

Из области также отправили 50 тыс. тонн гуманитарного груза в регионы Украины.

Более 200 тысяч беженцев из разных регионов Украины прибыли во Львов.

Городские и областные власти изучают проекты строительства жилья для переселенцев во Львове и области. Переселенцам тоже помогают в трудоустройстве.

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Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

"Наша задача сегодня – не только помочь им (вынужденным переселенцам) здесь быть, есть и следующий шаг: мы открыли центр, который дает консультации по трудоустройству", — сказал Садовый.

Председатель ОВА Максим Козицкий сообщил, что в городе наладили работу гуманитарной помощи – более 50 тысяч тонн груза было отправлено в Ирпень, Бучу, Киев, Харьков, Николаев, Херсон, Донецкую и Луганскую области, Запорожье, Днепр.

Напомним, во Львове детсадам разрешили возобновить работу: как попасть детям-переселенцам.

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