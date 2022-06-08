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"Дуже жорстока битва": Зеленський про ситуацію у Сєвєродонецьку

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"Дуже жорстока битва": Зеленський про ситуацію у Сєвєродонецьку

Фото: Getty Images

У Сєвєродонецьку Луганської області тривають жорстокі бої.

Саме це місто зараз є епіцентром повномасштабної війни Росії проти України

Про це 8 червня сказав президент України Володимир Зеленський. 

"Сєвєродонецьк за підсумками й цієї доби, вже 105-ї доби повномасштабної війни, залишається епіцентром протистояння на Донбасі. Захищаємо наші позиції та завдаємо ворогу відчутних втрат. Це дуже жорстока битва, дуже важка. Мабуть, одна із найважчих за цю війну. Я вдячний кожному й кожній, хто обороняється на цьому напрямку. Багато в чому саме там зараз вирішується доля Донбасу", - наголосив президент. 

Нагадаємо, російські окупанти контролюють більшу частину Сєвєродонецька, проте загрози оточення українських військ на Луганщині немає.

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