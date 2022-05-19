Джонсон пообіцяв Зеленському нову зброю для України: що саме приїде з Великої Британії

Джонсон пообіцяв Зеленському нову зброю для України: що саме приїде з Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Лідери країн обговорили низку питань, зокрема військову підтримку України та глобальну продовольчу безпеку.

Про це йдеться на урядовому сайті Великої Британії.

Крім додаткової допомоги у розмірі 1,3 мільярда фунтів, про яку стало відомо нещодавно, Джонсон запропонував підтримку оборони України. Йдеться зокрема про постачання Україні артилерію великої дальності, протикорабельні ракети та безпілотні дрони.

Лідери обговорили переговорний процес і домовилися активізувати роботу з союзниками, зокрема зі США, Францією та Німеччиною.

Джонсон вкотре наголосив на "безмежному захопленні відважними захисниками Маріуполя" та закликав Росію гідно та поважно ставитися до будь-яких військовополонених.

Зеленський та Джонсон обговорили також блокування Росією чорноморських портів України, що тягне за собою зростання цін на продукти харчування в країнах, що розвиваються. Лідери країн розглянули варіанти відкриття важливих морських і наземних шляхів постачання українських зернових запасів і взяли на себе зобов’язання почати термінову роботу над наступними кроками.

Нагадаємо, британський прем'єр-міністр Борис Джонсон не бачить ознак, як можна нормалізувати відносини із російським президентом Володимиром Путіним після того, як він напав на Україну та чинить геноцид щодо українців.

Борис Джонсон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні

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