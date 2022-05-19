Всесвітній день сімейного лікаря: в Україні привітали медиків із професійним святом

Сімейні лікарі стали важливою ланкою у вирішенні проблем зі здоров'ям у житті кожної родини.

19 травня - Всесвітній день сімейного лікаря. Національна служба здоров’я привітала медиків з професійним святом.

Особливо під час війни сімейні лікарі стали важливою ланкою у вирішенні проблем зі здоров'ям у житті кожної родини.

"Ви стали партнерами на шляху турботи про здоров'я для кожного пацієнта", - зазначили у НСЗУ.

Усі виклики, які доводилося долати медичній системі за останній час, доводять, що сімейний лікар та лікарка в Україні - центральна постать в охороні здоров’я.

"Сьогодні особливо дякуємо усім, хто залишається зі своїми пацієнтами на окупованих територіях і в зоні бойових дій, ризикуючи власним життя. Дякуємо тим, хто в тилу приймає пацієнтів з інших регіонів і працює з великим навантаження", - йдеться у зверненні до медиків.

Дякуємо за ту професійну і солідарну спільноту, яку ви, лікарі первинної ланки, сьогодні формуєте в медичному просторі. І яка стає рушієм позитивних та потрібних змін.

Адже саме на первинній ланці якнайкраще можна відслідкувати, як змінюється підхід до лікування та ставлення до пацієнта. Саме ви формуєте нову пацієнтоорієнтовану культуру у медичній системі, яку ми разом з вами трансформуємось. Дякуємо за надійне партнерство та підтримку.

Щиро вдячні всім фахівцям та фахівчиням, які працюють в сімейній медицині та дбають про пацієнтів! Ваша відповідальність, професійність та турбота допомагають покращувати та берегти здоров'я наших громадян.

Бажаємо вам у цей непростий час також піклуватися про власне здоров’я, відчувати вдячність та отримувати гідну винагороду за вашу важливу працю.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.