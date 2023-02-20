Експерт спрогнозував, коли закінчиться війна – не 2023 року

Військовий експерт вважає, що цього року війна в Україні ще триватиме.

Експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко прогнозує, що війна в Україні не закінчиться 2023 року, завершальну фазу бойових можна очікувати лише 2024 року.

Про це експерт розповів у інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Я не бачу завершення війни 2023 року. Я все ж таки гадаю, що вона буде продовжуватися ще 2024 року. Але 2024 буде дійсно вже завершальна фаза: це звільнення тимчасово окупованого півострова Крим, а також Луганщини та Донеччини. Це найскладніший етап, але він матиме всі шанси на успіх і буде завершений саме 2024 року", - зазначив він.

На його думку, саме у цей період Росія буде виснажена технічно та ресурсно. Вона не зможе тримати ці ділянки в обороні. На цей фактор також вплине те, що станом на кінець війни Збройні сили України будуть зовсім іншими, аніж станом на 23 лютого 2022 року.

"Це буде зовсім інший формат, зовсім інший рівень, зовсім інший досвід", - говорить Коваленко.

Олександр Коваленко також пояснив, що хоча Росія щодня зазнає великих втрат у живій силі та техніці, особливо на Донецькому напрямку, потенціал компенсації втрат у техніці в них поки що є.

"Потенціал виробництва снарядів у них ще є. В середньому це півтора мільйона пострілів на рік. Репресивні формати мобілізації вони також можуть задіяти, якщо перебуватимуть у критичному стані. Тому я говорю про "довгі" терміни, оскільки нам не варто звільняти території ціною великих втрат у живій силі. Коли ти ставиш питання втрат найголовнішим під час будь-якої операції, то ця операція може розтягнутися на значно довший період", - резюмував військовий експерт.

Прогнози щодо закінчення війни в Україні

Колишній посол США в Україні, директор Центру Євразії в Atlantic Council Джон Гербст вважає, що якщо Захід не збільшить військову підтримку України та не надаватиме все необхідне озброєння, війна Росії проти України може затягнутися на роки.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не погодиться на жоден компроміс щодо війни з Росією. Також глава держави впевнений, що сучасна зброя та військова техніка від західних партнерів наблизять закінчення війни та перемогу українських військових.

Екскомандувач військ США в Європі Бен Годжес впевнений, якщо Захід погодить надання Україні бойової авіації, це може сприяти військовій перемозі держави у війні протягом 2023 року. За оцінками генерала, без західних винищувачів перемога України теж настане, однак це може зайняти від трьох до п'яти років.

Читайте також: