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Зеленський заявив, що не піде на компроміс: "Ми повинні звільнити Україну та світ"

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Зеленський заявив, що не піде на компроміс: "Ми повинні звільнити Україну та світ"

Фото: Associated Press

Український лідер наголосив, що Україна чекає перемогу не лише над Путіним, але й над "путінізмом".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не погодиться на жоден компроміс. За його словами, що українці звільняють не лише свою територію, але й світ.

Про це він сказав під час свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції

"Ми прагнемо закликати кожну європейську інституцію задіяти усі аспекти світової економіки для того, аби зрозуміти, що шанс на свободу є. Він починається від нашого кордону і далі на Схід. Це наша чітка позиція. Чи не є це доказом сили ідеї свободи? Рішучість ніколи не є абстрактним поняттям", - наголосив Зеленський.

Зазначимо, що український президент Володимир Зеленський каже, що російський диктатор Володимир Путін боїться втратити себе в своїй державі. А саме цим для нього обернеться празка у війні проти України, яку затіяв Кремль.

Також глава держави впевнений, що сучасна зброя та військова техніка від західних партнерів наблизять закінчення війни та перемогу українських військових.

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Дата публікації
Перегляди
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