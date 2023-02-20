Эксперт спрогнозировал, когда закончится война – не в 2023 году

Военный эксперт считает, что в этом году война в Украине будет продолжаться.

Эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прогнозирует, что война в Украине не закончится в 2023 году, завершающую фазу боевых можно ожидать только в 2024 году.

Об этом эксперт рассказал в интервью OBOZREVATEL.

"Я не вижу завершения войны в 2023 году. Я все же думаю, что она будет продолжаться еще в 2024 году. Но в 2024 году будет действительно уже завершающая фаза: это освобождение временно оккупированного полуострова Крым, а также Луганщины и Донбасса. Это самый сложный этап, но он будет иметь все шансы на успех и будет завершен именно в 2024 году", — отметил он.

По его мнению, именно в этот период Россия будет истощена технически и ресурсно. Она не сможет держать эти участки в обороне. На этот фактор также повлияет то, что по состоянию на конец войны Вооруженные силы Украины будут совсем другими, чем по состоянию на 23 февраля 2022 года.

"Это будет совсем другой формат, совсем другой уровень, совсем другой опыт", – говорит Коваленко.

Александр Коваленко также пояснил, что хотя Россия ежедневно несет большие потери в живой силе и технике, особенно на Донецком направлении, потенциал компенсации потерь в технике у них пока есть.

"Потенциал производства снарядов у них еще есть. В среднем это полтора миллиона выстрелов в год. Репрессивные форматы мобилизации они также могут задействовать, если будут находиться в критическом состоянии. Поэтому я говорю о "длинных" сроках, поскольку нам не стоит освобождать территории ценой больших потерь в живой силе. Когда ты ставишь вопрос потерь самым главным во время любой операции, то эта операция может растянуться на более длительный период", — резюмировал военный эксперт.

Прогнозы по окончании войны в Украине

Бывший посол США в Украине директор Центра Евразии в Atlantic Council Джон Гербст считает, что если Запад не увеличит военную поддержку Украины и не будет оказывать все необходимое вооружение, война России против Украины может затянуться на годы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится ни на один компромисс по поводу войны с Россией. Глава государства также уверен, что современное оружие и военная техника от западных партнеров приблизят окончание войны и победу украинских военных.

Экс-командующий войсками США в Европе Бен Годжес уверен, если Запад согласует предоставление Украине боевой авиации, это может способствовать военной победе государства в войне в течение 2023 года. По оценкам генерала, без западных истребителей победа Украины тоже наступит, однако это может занять от трех до пяти лет.

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