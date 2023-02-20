Де Росія може посилити наступ 24 лютого – експерт назвав три області

Наближається річниця нападу Росії на Україну та початку повномасштабної війни. До 24 лютого російські загарбники можуть посилити бойові дії та наступ на трьох напрямках – у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Є ресурс окупантів біля Кремінної (Луганська область - ред.), досить серйозний ресурс – приблизно до 9 тисяч особового складу, накопичення техніки, вони намагаються довести чисельність до штатної комплектації. Така сама ситуація біля Сватового. Тобто на цій ділянці можуть дійсно відбуватися наступальні дії. Наскільки успішні – все залежить від того, наскільки будуть підготовлені наші лінії оборони саме в тому секторі", - зазначив він.

За словами Коваленка, у Донецькій області окупанти продовжать наступальні дії на Бахмут та Авдіївку.

"Вони намагатимуться збільшувати тиск. Авдіївка – там також можуть розпочати більш активні бойові дії, хоча фактично Авдіївка для них – недосяжна ціль, ми це вже розуміємо. Вугледар – вони вичерпали там свій ресурс, але можуть отримувати нові підрозділи для відновлення боєздатності тих, що втратили, вони можуть отримувати ресурс безпосередньо на передову без виводу із зони бойових дій. Тобто без якоїсь ротації і так далі", - пояснив експерт.

У Запорізькій області окупанти можуть посилити наступ на двох ділянках – Гуляйполе і Оріхів.

"Це два напрямки, де вони можуть дійсно підвищити активізацію своїх дій, але там, безумовно, у них будуть серйозні проблеми. Більше уваги буде зосереджено на Донецькій та Луганській областях", - резюмував Олександр Коваленко.

Можливий наступ росіян до річниці вторгнення в Україну

Білий дім закликає Україну не зволікати з контрнаступом, щоб закріпити свої успіхи на полі бою.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що Росія здійснює підготовку до атак, а також нагнітає ситуацію до річниці вторгнення до України. Росія може завдати удару по Україні чи посилити атаки на фронті.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов переконаний, що російські окупанти до річниці повномасштабного вторгнення планують нову масовану ракетну атаку по Україні.

Експерт Олександр Коваленко вважає, що бойові літаки Росії у випадку масованої повітряної атаки по Україні будуть вразливими для протиповітряної оборони ЗСУ, оскільки в окупантів залишилось мало далекобійних ракет класу повітря-земля.

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