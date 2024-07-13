Генштаб оновив втрати РФ за добу війни: ще мінус понад тисячу солдатів

Загальні бойові втрати російських окупантів на 13 липня склали 557 770 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1120 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 13.07.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 557 770 (+1120) осіб

танків ‒ 8199 (+8)

бойових броньованих машин ‒ 15779 (+24)

артилерійських систем – 15216 (+58)

РСЗВ – 1119

засоби ППО ‒ 889 (+1)

літаків – 361

гелікоптерів – 326

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12069 (+34)

крилаті ракети ‒ 2397

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 20461 (+52)

спеціальна техніка ‒ 2556 (+13)

Нагадаємо, втрати РФ убитими й пораненими сягнули найбільших значень за весь час її загарбницької війни проти України, йдеться у звіті Міноборони Великої Британії.

Читайте також: