Хто під час мобілізації в Україні має право служити за місцем проживання

За словами адвоката, "найчастіше цього не дотримуються".

В Україні триває загальна мобілізація і призов на службу військовозобов’язаних відбувається постійно. При цьому деякі мобілізовані мають право служити за місцем проживання.

Про це розповів адвокат Ростислав Кравець, повідомляє видання "PROГРОШІ".

Юрист зазначив, що ст. 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначені категорії громадян, які мають право служити тільки добровільно, за власним бажанням та виключно за місцем проживання.

Так, право на військову службу за місцем проживання мають:

особи з інвалідністю;

багатодітні батьки;

батьки дітей з інвалідністю та тяжкохворих дітей.

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За словами Кравця, "найчастіше цього не дотримуються". Наприклад, людина, яка має право на службу за місцем проживання і прописана у Львівській області, насправді воює під Слов'янськом на Донеччині.

Адвокат зауважив, що в разі бажання мобілізовані, що належать до згаданих вище категорій, можуть звернутися з рапортом до командира частини, вказавши, що мають служити лише в регіоні, де зареєстровані. У такому разі мобілізованого мають перевести на інше місце служби.

Нагадаємо, раніше адвокат Андрій Новак дав пораду мобілізованим, яких відправляють на війну без проходження необхідної підготовки. В такому разі треба писати скарги командуванню своєї військової частини. Якщоце не діє, слід звернутися до Генштабу ЗСУ та Міноборони.

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