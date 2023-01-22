В ISW назвали катастрофічні втрати російської армії в Україні

Російські втрати в Україні наразі близькі до загальної кількості загиблих США у В'єтнамській війні.

Росія менш ніж за рік війни в Україні втратила солдатів майже стільки ж, скільки США за вісім років війни у В’єтнамі.

Як підрахували аналітики з Інституту вивчення війни, посилаючись на дані американської розвідки у The Sun, загальні втрати російських військових в Україні оцінюють у 188 тисяч осіб станом на 20 січня, що передбачає можливу ліквідацію 47 тисяч росіян менш ніж за рік.

"Історичне співвідношення поранених і вбитих на війні складає 3:1, що вказує на те, що російські втрати в Україні наразі близькі до загальної кількості загиблих США у В’єтнамській війні", - йдеться у звіті експертів.

Аналітики посилаються на дані Національного архіву США, згідно з якими кількість загиблих у В’єтнамській війні склала приблизно 58 тисяч людей за вісім років боїв.

За даними Генштабу, станом на 22 січня втрати росіян у війні проти України склали близько 120760 осіб.

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