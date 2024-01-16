"Із цим ми не виграємо війну": військова Руна про масштаби бюрократії в армії

Руна закликала хоча б на час повномасштабної війни ці всі бюрократичні процеси спрощувати.

Бюрократія в армії дратує військовослужбовців і заважає їм виконувати свої обов'язки.

Про це заявила військовослужбовиця 56 бригади Руна в інтерв'ю Нromadske.

"Найбільше мене дратує те, що дуже багато палок у колеса вставляють у нашій внутрішній системі: ці всі журнали, які ну зовсім не потрібні, книги перевірок, акти тощо", – розповідає захисниця.

За її словами, якщо озброєння йде на ремонт, його потім доводиться дуже довго чекати.

"Десь якась одна буква не так – всі акти повертають. І замість того, щоб установка вже була у мене й працювала, вона просто стоїть – готова, зроблена. Усе впирається в документи, і це дуже гальмує весь процес роботи", – зазначає Руна.

За її спостереженнями, настільки багато вставляється палок у колеса військовим, що із цим важко буде виграти війну. Руна закликала хоча б на час повномасштабної війни ці всі бюрократичні процеси спрощувати.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров розповів, як запуск е-реєстру військовозобов'язаних допоможе армії.

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