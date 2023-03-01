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Намагалася побудувати кар’єру з окупантами: на Харківщині ув'язнили колаборантку

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Намагалася побудувати кар’єру з окупантами: на Харківщині ув'язнили колаборантку

На Харківщині ув'язнили колаборантку, яка працювала в будинку культури / Фото: Прокуратура Харківської області

Їй заборонили працювати в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування протягом 10 років.

На Харківщині, прокурори довели вину 44-літньої жінки, яка, працюючи в будинку культури села Морозівка, намагалася побудувати кар'єру з окупантами. Її ув'язнили на п'ять років із конфіскацією майна та забороною працювати в органах влади чи самоврядування. 

Про це інформує пресслужба прокуратури Харківської області. 

"️За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ізюмської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винною 44-річну жінку в колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Їй призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування строком на 10 років, з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні. 

Слідство встановило, що вона на початку літа минулого року обійняла посаду "помічника відділу" у окупаційній так званій "адміністрації" загарбників.  

Раніше ми повідомляли, що в Луцьку чоловіка, якого підозрюють у колабораціонізмі, мобілізували до лав ЗСУ. Він не з'явився на судове засідання, тому його призвали. 

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Дата публікації
Перегляди
1051
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