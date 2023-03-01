Намагалася побудувати кар’єру з окупантами: на Харківщині ув'язнили колаборантку

Їй заборонили працювати в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування протягом 10 років.

На Харківщині, прокурори довели вину 44-літньої жінки, яка, працюючи в будинку культури села Морозівка, намагалася побудувати кар'єру з окупантами. Її ув'язнили на п'ять років із конфіскацією майна та забороною працювати в органах влади чи самоврядування.

Про це інформує пресслужба прокуратури Харківської області.

"️За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ізюмської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винною 44-річну жінку в колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Їй призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування строком на 10 років, з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що вона на початку літа минулого року обійняла посаду "помічника відділу" у окупаційній так званій "адміністрації" загарбників.

Раніше ми повідомляли, що в Луцьку чоловіка, якого підозрюють у колабораціонізмі, мобілізували до лав ЗСУ. Він не з'явився на судове засідання, тому його призвали.

Колаборант на Вінничині: СБУ затримала чоловіка, який вербував містян воювати проти України

Читайте також: