Новоспечений президент Кіпру Нікос Христодулідес склав присягу

Він уже порушив одну зі своїх передвиборчих обіцянок.

У вівторок, 28 лютого, новообраний президент Кіпру Нікос Христодулідес склав присягу. 49-річний президент успадкував від свого попередника тупик у перемовинах про об’єднання етнічно поділеного острова, трудові суперечки через високу інфляцію й складну ситуацію з незаконною міграцією.

Він обіцяє зробити своїм пріоритетом вирішення "кіпрської проблеми", повідомляє Reuters.

Христодулідес уже порушив одну зі своїх передвиборчих обіцянок - 50% жінок у Кабміні. Так, 14 із 25 призначень у новому уряді - чоловіки.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів на Кіпрі відбувся 12 лютого. У ньому переміг колишній глава МЗС країни, консерватор Нікос Христодулідіс. Він отримав 51,9% голосів виборців.

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