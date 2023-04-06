Коли точно закінчиться війна: некромант дала відповідь

В Україні війна може закінчитися вже наступного року - так пророкує відьма-некромант Марія Тиха.

Вона звернулася до духів мертвих та розклала карти, щоб дізнатися, коли завершиться велика війна.

Про це вона розповіла в інтерв’ю “Уніану”.

За її словами, вона отримала відповідь, що у 2023 році війна в Україні, незважаючи на всі труднощі, найімовірніше не закінчиться. Проте, з карт випала переможна "Шестірка жезлів", що дає підстави вірити, що в 2024 році війна у країні буде завершена.

"Я зверталася до мертвих з цим питанням, і вони відповіли, що цього року війна не закінчиться. Потім я запитала у карт: "Чи буде 2024 рік переможним?" Мені випала карта "Шестірка жезлів", а це переможна карта. Тобто, саме наступного року закінчиться велика війна", - сказала екстрасенс.

Нагадаємо, що ПВК “Вагнер” зазнає нищівних втрат у битвах за Бахмут. Це підтверджує представник адміністрації Джо Байдена, у Вашингтоні.

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