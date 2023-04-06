ЗСУ суттєво потіснили ворога на Кінбурнській косі - Гуменюк

Російські агресори раз на дві доби наважуються натякнути на свою присутність, проводячи обстріли Дніпровсько-Бузького лиману.

Про це в ефірі Еспресо заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Вона заявила, що українські сили оборони працюють досить успішно, про що вже є певна інформація.

"Але про наші успіхи розповідати ще зарано, тому робота продовжується. А звітувати будемо трошки пізніше. У загальному можу зазначити, що ми суттєво потіснили ворога на Кінбурнській косі. Хоча раз на дві доби противник наважується витягнути артилерійську установку, щоб позначити свою присутність на західній частині Кінбурнської коси й обстріляти Дніпровсько-Бузький лиман, натякаючи на контроль за морськими транспортними шляхами", - сказала Гуменюк.

Разом з тим, за її словами, наразі стійкої присутності ворога на цьому напрямку нема.

Крім того, Гуменюк додала, що наразі російські загарбники намагаються скупчуватись ближче до материкової частини окупованих територій, щоб. Сховатись серед мирного населення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що робота українських захисників по Кінбурнській косі на півдні є продуктивною, зокрема, ворог вже відчуває там "снарядний голод" та зменшує кількість обстрілів з цього напрямку.

Крім того, ми раніше інформували, що українські захисники знищили реактивну систему залпового вогню, артилерійську гармату та склад боєприпасів російських окупантів на Кінбурнській косі у Миколаївській області.

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