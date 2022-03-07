Львівські митники передали армії 51 конфіскований автомобіль

Митники передають конфісковані товари армії.

Від часу оголошення військового стану львівські митники передали на потреби армії майже 400 одиниць різноманітної техніки, приладів та понад 500кг продуктів харчування, які були конфісковані раніше.

Про це повідомили у Львівській митниці.

Зокрема, йдеться про 51 автомобіль, 40 гаджетів, майже 350л моторних мастил та 130 автомобільних шин. До всього – цигарки, пральні машинки, електрогенератор, майже 2000 консервів, різноманітне приладдя та одяг.

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua

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