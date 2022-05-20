Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала ракетні удари, які росіяни завдають по території всієї України.

Під час телемарафону "Єдині новини" вона повідомила, що небезпека цих ударів теж зберігається по всій країні, оскільки в Україні триває війна у гарячій фазі.

Крім того, Маляр назвала "найгарячіші точки" на фронті. За її словами, пекельні бої відбуваються на сході – у Донецькій та Луганській області.

"Ворог намагається оточити об'єднані сили і виконати свою ключову наразі мету – вийти на кордони цих областей", – зазначила Маляр.

Також заступниця міністра оборони зазначила, що на Харківщині ситуація покращується.

"Але вона все одно складна, тому що є частина ще території, на якій залишається ворог. Натомість, дійсно, на Харківщині, ви знаєте, що там і низка контрнаступів була, і багато населених пунктів повернуто під контроль українських військ", – додала вона.

Нагадаємо, російські окупанти зруйнували стадіон у Харкові, на якому тренувалася збірна України. Стадіон "Сонячний" постраждав унаслідок обстрілів російськими окупаційними військами.

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