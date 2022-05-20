Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала ракетные удары, которые россияне наносят по территории всей Украины.

Во время телемарафона "Єдині новини" она сообщила, что опасность этих ударов тоже сохраняется по всей стране, поскольку в Украине идет война в горячей фазе.

Кроме того, Маляр назвала "горячие точки" на фронте. По ее словам, адские бои проходят на Востоке – в Донецкой и Луганской области.

"Враг пытается окружить объединенные силы и выполнить свою ключевую цель — выйти на границы этих областей", — отметила Маляр.

Также заместитель министра обороны отметила, что в Харьковской области ситуация улучшается.

"Но она все равно сложная, потому что есть часть еще территории, на которой остается враг. Зато действительно на Харьковщине, вы знаете, что там и ряд контрнаступлений было и много населенных пунктов возвращено под контроль украинских войск", — добавила она.

Напомним, российские оккупанты разрушили стадион в Харькове, на котором тренировалась сборная Украины. Стадион "Солнечный" пострадал в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.

Дом племянницы Марии Примаченко полностью уничтожен российскими оккупантами

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