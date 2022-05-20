На Одещині на місці влучання ворожої ракети працюють надзвичайники

На Одещині на місці влучання ворожої ракети працюють надзвичайники

На Одещині російська ракета влучила в один з об’єктів інфраструктури. Внаслідок чого спалахнула пожежа.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Як зазначається, на місці зараз працюють рятувальники.

“Внаслідок влучання ворожої ракети в один з об'єктів інфраструктури Одещини спалахнула пожежа, на місці працюють рятувальники. Загрози життю та здоров'ю цивільного населення в найближчих населених пунктах немає. Не піддавайтеся паніці”, - розповіли в оперативному командуванні.

Нагадаємо, що на Одещині окупанти завдали авіаудару по пляжній вбиральні.

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