На Київщині повністю розмінували дороги – Офіс президента

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що сапери завершили розмінування доріг Київської області.

Також він зазначив, що наразі деокуповано 1016 населених пунктів.

Про це політик повідомив під час брифінгу 20 травня.

"Повністю завершено розмінування Київської області. Відновлено електропостачання на 100% Київської області. Роботи тривали 45 днів замість запланованих 60", – повідомив Тимошенко.

Також він зазначив, що до відновлювальних робіт було залучено понад 1000 працівників із різних регіонів України. Загалом, електропостачання відновили в понад 265 тисяч споживачів.

Крім того, заступник голови ОП зазначив, що у понад 700 населених пунктах відновили автосполучення, а газопостачання забезпечено на 65%.

"В селі Андріївка Макарівської громади розпочали поточний ремонт дахів в 50 приватних будинках. Крім того, вже відновили газо- й електропостачання та частково – зв'язок та Інтернет", – додав він.

За його словами, ліцей в Мотижині, у який влучив ворожий снаряд, планують відновити до 1 вересня.

Нагадаємо, раніше Тимошенко заявив, що Київський міст у Чернігові можна відбудувати за п'ять місяців. Роботи з відновлення споруди наразі ускладнюються розливом Десни.

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