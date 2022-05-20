На Киевщине полностью разминировали дороги – Офис президента

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что саперы завершили разминирование дорог Киевской области.

Также он отметил, что в настоящее время деоккупировано 1016 населенных пунктов.

Об этом политик сообщил на брифинге 20 мая.

"Полностью завершено разминирование Киевской области. Возобновлено электроснабжение на 100% Киевской области. Работы продолжались 45 дней вместо запланированных 60-ти", – сообщил Тимошенко.

Заметим, как заявила заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян, нашей стране понадобится 5-7 лет для разминирования территории. Всего в разминировании нуждаются 300 тыс. кв. м площади.

Также Тимошенко отметил, что к восстановительным работам было привлечено более 1000 работников из разных регионов Украины. Всего электроснабжение возобновили более 265 тысячам потребителей.

Кроме того, заместитель главы ОП отметил, что более 700 населенных пунктов возобновили автосообщение, а газоснабжение обеспечено на 65%.

"В селе Андреевка Макаровской громады приступили к текущему ремонту крыш в 50 частных домах. Кроме того, уже восстановили газо- и электроснабжение и частично — связь и Интернет", — добавил он.

По его словам, лицей в Мотыжине, в который попал вражеский снаряд, планируют восстановить до 1 сентября.

Напомним, ранее Тимошенко заявил, что Киевский мост в Чернигове можно отстроить через пять месяцев. Работы по восстановлению сооружения осложняются разливом Десны.

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