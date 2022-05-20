"Не знаю, як я це все пережила": російські окупанти зруйнували будинок племінниці Марії Примаченко

Ворожий снаряд зруйнував житло племінниці відомої художниці. Тепер вона живе у сараї.
Це село Болотня у Київські області. Всі 38 днів воно перебувало під російською окупацією. Але дивом майже всі будинки вціліли. Окрім одного. Будинок 79-річної Ганни Марчук. Вона племінниця відомої художниці Марії Примаченко, яка родом теж з цього села. Про це йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1".
"Я пам'ятаю, як в дитинстві вона нас гляділа. Вона ще була й швачкою. Вона мене обшивала навіть. Такі плаття вона мені шила, що заздрила мені вся Болотня", - розповідає пані Ганна.
Жінка самотужки у 80-х будувала цей дім.
"5 років будувалася. Жила там у батьків, а тоді вже тутечки. Я, як будували цей будинок, то годину у сутки відпочивала", - зізналася Марчук.
24 лютого 2022 року зустріла тут же у цій хаті. Попри обстріли, виїжджати з села категорично відмовилась. З 25 лютого село Болотня захопили росіяни. Тривали бої. Ракети літали над будинком племінниці Примаченко.
І на другий день повномасштабного вторгнення російський снаряд влучив у дім пані Ганни. Якраз на початку грудня діти зробили їй ремонт.
47-річна донька пані Ганни - Вікторія - виросла у цьому домі і кожні вихідні навідувалася до мами. Пригадує той самий ремонт.
"Світло прекрасне у кухні. Утеплена підлога. Плитка. Все було зроблено. Чоловікова зарплата, моя зарплата. Син допомагав. Зібрали, щось купили, якийсь матеріал і відклали. Ми розпланували, наприклад, одну кімнату. Зібрали – зробили", - розповідає Вікторія.
Вціліла лише ванна кімната.
А з 25 лютого і до сьогодні пані Ганна живе в маленькому сараї. Тут старенький диванчик, із засобів зв'язку – радіо, яке приніс сусід. Саме воно допомагає і досі чути все, що відбувається в країні.
У пані Ганни не працював мобільний телефон, вона не могла зв'язатися з рідними.
"Я не знаю, як я це все пережила", - говорить пані Ганна.
Зараз коштів, щоб усе відновити немає. Але є волонтери, які погодилися приїхати до пані Ганни та оцінити масштаби біди.
"Тут ситуація доволі таки непогана. Всі стіни уціліли. Немає тріщин", - говорить волонтер.
Аби відновити будинок бабусі Ганни, потрібні сотні тисяч гривень. Благодійний фонд імені Михайла Василевського збирає кошти для Ганни Марчук. Ви теж можете долучитися до збору грошей.
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