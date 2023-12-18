"Мені за вас соромно": 25-річна військова звернулась до ухилянтів-земляків

25-річна дівчина-військова ЗСУ звернулась до своїх земляків із Закарпаття і поцікавилась, чому вони досі не стають на захист України та уникають мобілізації.

Відео у Telegram опублікував журналіст Віталій Глагола.

Так, 25-річна жителька села Німецька Мокра Тячівського району висловила обурення з приводу того, що місцеві чоловіки ухиляються від військової служби.

Своє звернення вона опублікувала у місцевій Viber-спільноті, де, зокрема попереджають про вручення повісток.

Дівчина закликала чоловіків стати на військовий облік, лагідно називаючи їх "мамині квіточки"

"Привіт, земляки Тячівського району. Я з Німецької Мокрої, Тячівського району. Мені 25. Я зараз на війні, в сірій зоні. Знаєте, читаю вашу групу (у Viber - ред.), мені так соромно за вас всіх. Кажете, де ті довбані вояки. Ви – мамині квіточки, ухилянти, Вам не соромно? Станьте, бляха, на військовий облік. Що ви придурюється? Вас ніхто в окопи не відправить на наступний день до Бахмутського району. Чому я у свої 25, не призовна, маю перебувати на війні, а ви, мамчині бубочки, думаєте, лиш якби ухилитись. Мені за вас соромно, просто позор", - прокоментувала військова.

Нагадаємо, Безугла пояснила, як самостійно обрати посаду в ЗСУ.

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