Мобілізація, контрнаступ, "прослушка" і корупція: головне зі свіжих заяв Залужного

Генерал підтвердив інформацію про "прослушку" в одному з його робочих приміщень.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поспілкувався з журналістами і висловився про мобілізацію в Україні, прокоментував чутки про контрнаступ 2024 року, підтвердив інформацію про "прослушку" в кабінеті та зробив заяву про корупцію у війську.

ТСН.ua зібрав головні заяви Залужного під час спілкування з журналістами.

Залужний – про мобілізацію

На думку головнокомандувача ЗСУ, до загальної мобілізації в Україні слід повернути ті межі, які існували раніше. Залужний вважає, що наразі зарано оцінювати рекрутингову компанію до війська, адже вона розпочалася лише нещодавно.

"Рекрутинг оцінювати ще трохи зарано, а щодо питань мобілізації, то його не те що потрібно посилювати, а повернути в ті межі, в ті рамки, які працювали раніше", – заявив генерал.

Він заявив про проблему для тих бійців, які воюють на передовій, і яких має хтось замінювати.

Залужний висловився про контрнаступ 2024 року

Залужний відреагував на статтю Die Welt про те, що він нібито планує новий контрнаступ на 2024 рік, і задля цього Україна вже збирає ресурси.

"Це війна, я не можу казати, що я планую, що ми маємо робити. Інакше це буде шоу, а не війна, ціна якому – людські життя. Про це не можна казати у жодному разі", – прокоментував головнокомандувач ЗСУ.

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"Прослушка" в кабінеті Залужного

Генерал підтвердив інформацію про "прослушку" в кабінеті, куди він мав переїхати 18 грудня.

"Це те приміщення, яке я мав використовувати сьогодні. В ньому вчора в ході перевірки знайшли ("прослушку" – ред.)", – сказав Залужний.

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Він додав, що це не був його постійний робочий кабінет: "В мене є декілька місць, де я працюю. І от в одному з них це сталося. Я там давненько вже не був. Але ми перевірили і знайшли".

Головнокомандувач ЗСУ вважає, що за цим інцидентом стоїть хтось не із Генштабу, і розцінює ситуацію "як війну".

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Залужний – про корупцію в ЗСУ

Генерал озвучив позицію Генштабу щодо корупції в ЗСУ.

"Перше, що ми хочемо, – щоб поняття "ЗСУ" і поняття "корупція" були зовсім несумісні", – сказав Залужний.

Він наголосив, що ЗСУ мають концентруватися на виконанні бойових завдань, а "не на пошуку їжі, не на пошуку одягу, не на пошуку засобів бронезахисту". "Жодних проявів корупції не має бути", – наголосив головком.

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