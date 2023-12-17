Чи є альтернатива мобілізації: Буданов про проблеми з набором новобранців

Керівник ГУР Кирило Буданов пояснив, чому рекрутинг не допоможе і альтернативи мобілізації немає.

Чисельність Сил оборони приблизно становить понад мільйон осіб. Ці обсяги не може перекрити жоден рекрутинг, тож без мобілізації Україна обійтися не зможе.

Про це заявив керівник ГУР Кирило Буданов під час дискусійної панелі "2024: виклики і перспективи", яка проходила в межах спільного проєкту LB.ua і EFI Group "Нова країна".

"Для розуміння: сукупно Сили оборони України зараз – назву трошки умовну кількість, щоб ми не підійшли до держтаємниці – мільйон сто. Ніякий рекрутинг такі обсяги покрити не може. Виключно мобілізація. Мільйон сто не покриє ніякий рекрутинг. Це така ж проблема, як і з боєприпасами, бо обсяги – величезні", – сказав керівник ГУР.

За його словами, під час мобілізації наразі постає важливе питання – мотивація новобранців.

"Скільки б людей примусово або непримусово, якимись хитрощами чи згідно з нормами законодавства ми б не мобілізували, ККД (коефіцієнт корисної дії, – Ред.) буде майже нульовий. Що, в принципі, й відбувається останнім часом, це також треба визнавати відверто", – визнав Буданов.

Керівник ГУР наголосив, що Україна поки не зможе обійтися без мобілізації.

"У нас немає стільки людей, охочих робити будь-що. Я вже не кажу про те, щоб воювати. А це ж поточне. Будуть втрати, і цю кількість треба тримати постійно", – сказав він.

Водночас Буданов визнав, що матеріально-фінансовий чинник наразі не допоможе збільшити мотивацію долучитися до лав ЗСУ. Тому "потрібен правильний соціальний діалог і правильне обґрунтування".

"Має бути чесна розмова. Значна кількість людей виявилися неготовими відстоювати свою державу. І якщо це війна – то це війна, і не треба цього боятися", – підсумував керівник ГУР Кирило Буданов.

Раніше Буданов розповів, чи збирається РФ воювати і 2025 року.

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