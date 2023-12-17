Есть ли альтернатива мобилизации: Буданов о проблемах с набором новобранцев

Руководитель ГУР Кирилл Буданов объяснил, почему рекрутинг не поможет, и альтернативы мобилизации нет.

Численность Сил обороны примерно составляет более миллиона человек. Эти объемы не может перекрыть ни один рекрутинг, так что без мобилизации Украина обойтись не сможет.

Об этом заявил руководитель ГУР Кирилл Буданов во время дискуссионной панели "2024: вызовы и перспективы", проходившей в рамках совместного проекта LB.ua и EFI Group "Новая страна".

"Для понимания: совокупно Силы обороны Украины сейчас – название немного условное количество, чтобы мы не подошли к гостайне – миллион сто. Никакой рекрутинг такие объемы покрыть не может. Исключительно мобилизация. Миллион сто не покроет никакой рекрутинг. Это такая же проблема, как и с боеприпасами, потому что объемы – огромные", – сказал руководитель ГУР.

По его словам, во время мобилизации встает важный вопрос – мотивация новобранцев.

"Сколько бы людей принудительно или непринудительно, какими-то уловками или согласно нормам законодательства мы бы не мобилизовали, КПД (коэффициент полезного действия, – Ред.) будет почти нулевой. Что, в принципе, и происходит в последнее время, это тоже надо признавать откровенно", – признал Буданов.

Руководитель ГУР подчеркнул, что Украина пока не сможет обойтись без мобилизации.

"У нас нет столько людей, желающих делать что угодно. Я уже не говорю о том, чтобы воевать. А ведь это текущее. Будут потери, и это количество надо держать постоянно", – сказал он.

В то же время Буданов признал, что материально-финансовый фактор пока не поможет увеличить мотивацию вступить в ряды ВСУ. Поэтому "необходим правильный социальный диалог и правильное обоснование".

"Должен быть честный разговор. Значительное количество людей оказались неготовыми отстаивать свое государство. И если это война — это война, и не надо этого бояться", — подытожил руководитель ГУР Кирилл Буданов.

Ранее Буданов рассказал, собирается ли РФ воевать и в 2025 году.

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