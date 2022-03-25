Мешканцям Полтавської області заборонили ходити до лісів

Обмеження не стосуватиметься лісівників та військових.

У Полтавській області від п'ятниці, 25 березня, заборонено ходити до лісу.

Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

За його словами, рішення ухвалила Рада оборони області. Справа у тому, що “ворог, тікаючи, залишає вибухонебезпечні пастки”.

Заборона ходити до лісу стосується цивільного населення у всіх громадах області. Виняток становлять транзитний транспорт, військові, правоохоронці, рятувальники, лісівники й інші відповідні служби та установи.

До слова, у Рівненській області цивільним особам заборонили ходити до лісу.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський прокоментував інформацію про те, що наразі громадянам не варто йти до лісів біля Київщини, бо там будуть працювати ЗСУ. Очільник МВС зауважив, що українські громадяни можуть вільно ходити по лісах, спорядившись гранатометами та гвинтівками.

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