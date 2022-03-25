Жителям Полтавской области запретили ходить в леса

Ограничения не будут касаться лесников и военных.

В Полтавской области с пятницы, 25 марта, запрещено посещать лес.

Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

По его словам, решение принял Совет обороны области. Дело в том, что "враг, убегая, оставляет взрывоопасные ловушки".

Запрет ходить в лес касается гражданского населения во всех общинах области. Исключение составляют транзитный транспорт, военные, правоохранители, спасатели, лесники и другие службы и учреждения.

К слову, в Ровенской области гражданским лицам запретили ходить в лес.

Напомним, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский прокомментировал информацию о том, что гражданам не стоит идти в леса возле Киевской области, потому что там будут работать ВСУ. Глава МВД отметил, что украинские граждане могут свободно ходить по лесам, снарядившись гранатометами и винтовками.

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