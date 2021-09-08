На Донбасі окупанти поранили двох українських військових

Стан здоров’я захисників — середньої важкості.
Сьогодні, 8 вересня, бойовики на Донбасі вкотре порушили режим припинення вогню. Окупанти обстріляли позиції українських військових у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Про це інформує пресцентр штабу ООС.
В результаті ворожого вогню двоє бійців дістали осколкові поранення. Військовим надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікарні. Стан здоров’я захисників — середньої важкості.
У штабі запевнили, що українські військові контролюють ситуацію на передовій.
Раніше бойовики скинули на цивільних у Зайцевому надруковані на 3D-принтері міни, нашпиговані тротилом і підшипниками.