На Донбасі окупанти поранили двох українських військових

На Донбасі окупанти поранили двох українських військових

Стан здоров’я захисників — середньої важкості.

Сьогодні, 8 вересня, бойовики на Донбасі вкотре порушили режим припинення вогню. Окупанти обстріляли позиції українських військових у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

В результаті ворожого вогню двоє бійців дістали осколкові поранення. Військовим надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікарні. Стан здоров’я захисників — середньої важкості.

У штабі запевнили, що українські військові контролюють ситуацію на передовій.

Раніше бойовики скинули на цивільних у Зайцевому надруковані на 3D-принтері міни, нашпиговані тротилом і підшипниками.

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