На Донбассе оккупанты ранили двух украинских военных

Состояние здоровья защитников — средней тяжести.
Сегодня, 8 сентября, боевики на Донбассе в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты обстреляли позиции украинских военных в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.
В результате вражеского огня двое бойцов получили осколочные ранения. Военным оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в больницу. Состояние здоровья защитников — средней тяжести.
В штабе заверили, что украинские военные контролируют ситуацию на передовой.
Ранее боевики сбросили на гражданских в Зайцево напечатанные на 3D-принтере мины, нашпигованные тротилом и подшипниками.