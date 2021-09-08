На Донбассе оккупанты ранили двух украинских военных

На Донбассе оккупанты ранили двух украинских военных

Состояние здоровья защитников — средней тяжести.

Сегодня, 8 сентября, боевики на Донбассе в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты обстреляли позиции украинских военных в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

В результате вражеского огня двое бойцов получили осколочные ранения. Военным оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в больницу. Состояние здоровья защитников — средней тяжести.

В штабе заверили, что украинские военные контролируют ситуацию на передовой.

Ранее боевики сбросили на гражданских в Зайцево напечатанные на 3D-принтере мины, нашпигованные тротилом и подшипниками.

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