На Донбасі під час обстрілу бойовиків осколками було поранено українського військового

На Донбасі під час обстрілу бойовиків осколками було поранено українського військового

Стан пораненого медики оцінюють як задовільний.

У суботу, 13 листопада, на передовій на Донбасі підтримувані Росією бойовики здійснили черговий обстріл, під час якого був поранений український військовослужбовець.

Про це повідомило оперативно-тактичне угруповання "Схід" ЗСУ.

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"У результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця – задовільний, - ідеться в повідомленні. - Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації".

Станом на 17:00 суботи штаб ООС повідомив, що від початку доби 13 листопада на Донбасі бойовики здійснили п'ять обстрілів, один з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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