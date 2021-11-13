На Донбасі під час обстрілу бойовиків осколками було поранено українського військового

Стан пораненого медики оцінюють як задовільний.
У суботу, 13 листопада, на передовій на Донбасі підтримувані Росією бойовики здійснили черговий обстріл, під час якого був поранений український військовослужбовець.
Про це повідомило оперативно-тактичне угруповання "Схід" ЗСУ.
"У результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця – задовільний, - ідеться в повідомленні. - Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації".
Станом на 17:00 суботи штаб ООС повідомив, що від початку доби 13 листопада на Донбасі бойовики здійснили п'ять обстрілів, один з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
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