Шмигаль заявив про плани "суттєво нарощувати видобуток газу" в Україні

Відновилили діяльність компанії, яка має забезпечити безперебійні поставки вугілля із держшахт для "Центренерго".

Уже наступного року в Україні мають збільшити видобуток газу. Водночас відновили роботу компанії, яка має забезпечити безперебійне постачання вугілля для виробництва електроенергії.

Про це запевняє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На засіданні Кабінету міністрів цього тижня затвердили умови двох угод про розподіл продукції у межах Грунівської та Охтирської вуглеводневих ділянок. За попередніми підрахунками, у нафтогазову галузь буде інвестовано не менше 1,9 млрд грн. Загалом за останній рік підписано вже 8 угод про розподіл продукції, що дозволяє вже від наступного року суттєво нарощувати видобуток газу", - ідеться в дописі на сторінці Шмигаля у Facebook.

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Водночас відновили роботу підприємства "Енергетична компанія України", "яка буде працювати як вертикально-інтегроване підприємство та об’єднає частину держшахт та "Центренерго". Це дозволить забезпечити безперебійні поставки вугілля для "Центренерго", а державні шахти отримають постійний канал збуту, нормальний рівень розрахунків та можливості для модернізації", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр уточнив, що "від планів приватизації "Центренерго" ми не відмовляємося і вбачаємо, що створення компанії, де є і видобуток, і генерація електроенергії, тільки підвищать інтерес під час відкритого аукціону".

"Віялових відключень в країні немає", - Денис Шмигаль

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