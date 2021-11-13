На Донбассе во время обстрела боевиков осколками был ранен украинский военный

Состояние раненого медики оценивают как удовлетворительное.
В субботу, 13 ноября, на передовой на Донбассе поддерживаемые Россией боевики совершили очередной обстрел, во время которого был ранен украинский военнослужащий.
Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Восток" ВСУ.
"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего — удовлетворительное, — говорится в сообщении. — Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отражению и сдерживанию вооруженной агресии Российской Федерации".
По состоянию на 17:00 субботы штаб ООС сообщил, что с начала суток 13 ноября на Донбассе боевики совершили пять обстрелов, один из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Читайте также:
- "У нас будет война другая": Лукашенко просит Путина, чтобы тот стянул в Беларусь ракетные установки "Искандер".
- Лукашенко заявил, что Путин сделал Украине "хорошее предложение", как закончить войну на Донбассе.