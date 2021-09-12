На Донбасі загинув 27-річний морпіх з Житомирщини: у вантажівку влучила ворожа ракета

Артем Голуб — родом з Малина на Житомирщині. Вдома у загиблого залишилася мама.
Сьогодні, 12 вересня, бойовики на Донбасі з ПТРК (керована ракета) вистрілили по вантажівці українських морських піхотинців. Внаслідок ворожого удару один воїн загинув.
Про це інформує пресслужба 503-го батальйону морської піхоти.
"Сьогодні ворожа нечисть забрала життя нашого побратима, влучивши протитанковою керованою ракетою у вантажівку, якою він кермував. Загинув матрос Артур Голуб з Житомирщини", — йдеться в повідомленні.
Загиблому бійцеві було лише 27 років.
Як повідомляють джерела ТСН, інцидент трапився біля Верхньоторецького. Артем Голуб — родом з Малина на Житомирщині. У 2020 році закінчив Національний університет біоресурсів і природокористування. У батальйоні прослужив понад 1,5 року. Вдома у загиблого залишилася мати.
Нагадаємо, що сьогодні, 12 вересня, бойовики тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець загинув.