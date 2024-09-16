На фронті загинув відомий музикант із Чернівців Пилип Стахов

На фронті загинув музикант та громадський діяч Пилип Стахов, який був добре відомий у своєму рідному місті Чернівці.

Сумну новину повідомили на сторінці в Facebook Чернівецької обласної ради. Пилип Стахов став на захист України ще на початку повномасштабної війни. Військовий-музикант із позивним "Філ" воював у складі буковинського підрозділу "Альбін", який входить до 12-ї бригади спеціального призначення "Азов".

"Боронячи Україну від російських окупантів, загинув чернівецький громадський діяч Пилип Стахов. Вічна пам'ять і слава захисникові…Щирі співчуття рідним…", - йдеться в повідомленні Чернівецької облради.

Пилип Стахов / Фото: із соцмереж

Зазначимо, Пилип Стахов воював від початку повномасштабного російського вторгнення. Він брав участь у звільненні Київщині, воював під Ізюмом, а також у найгарячіших точках Донбасу. Під час Харківського контрнаступу "Філ" разом із побратимами звільняв від окупантів село Велика Комишуваха. У військового залишилася дружина та маленький син.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на фронті загинув оператор каналу "Прямий" Павло Пархоменко. На захист України військовий став ще 2014 року, а з початком повномасштабного вторгнення знову долучився до війська.

Читайте також: