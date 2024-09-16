Завершено розслідування держзради нардепа і К°: оприлюднено імена

За словами Сапьян, щодо підозрюваного у держзраді чинного нардепа, "мама якого любить швидкість", ДБР в ході досудового розслідування можуть з’явитися нові факти і докази правопорушень.

Завершено розслідування стосовно народного депутата України та ще чотирьох осіб, які вчинили держзраду у складі злочинної організації.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора завершено досудове розслідування стосовно пʼяти учасників злочинної організації – народного депутата України, народного депутата України III-IX скликань, експрокурора та двох керівників головного управління генштабу зс рф. Їм інкриміновано створення злочинної організації та участь у ній, а також вчинення державної зради (ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 111 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Розслідуванням встановлено, що у 2016 році головне управління генштабу зс рф створило злочинну організацію, до якої, у подальшому, увійшли двоє народних депутатів України, колишній працівник Генпрокуратури та інші особи. Організація займалася розхитуванням суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитацією нашої держави на міжнародній арені та діяла у вигляді агентурної мережі до 2022 року. За таку діяльність учасники злочинної організації отримували гроші від генерального штабу рф.

"Чинний народний депутат України здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь держави-агресора. Він поширював російські наративи, у тому числі, про вище політичне керівництво України. Для їх розповсюдження брав участь у публічних заходах. У листопаді 2019 року нардепи організували спільну пресконференцію, на якій поширювали інформацію про нібито міжнародну корупцію посадових осіб США. Таким чином вони намагалися погіршити відносини між Україною та її стратегічним партнером", – повідомляє Офіс генпрокурора.

Також у червні 2020 року колишній прокурор провів спільну із екснардепом пресконференцію, на якій вони публічно "обґрунтовували" фейки на користь кремля, у тому числі про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США.

В Офісі генпрокурора додали, що напередодні повномасштабного вторгнення рф екснардеп та колишній прокурор виїхали за кордон та переховуються від правосуддя.

Завершено розслідування щодо нардепа і компанії / Фото: Офіс генпрокурора

Наразі підозрюваним та їх захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів в порядку ст. 290 КПК України.

Чинний народний обранець перебуває під вартою.

Про кого йдеться

Як повідомила речниця ДБР Тетяна Сапьян в ефірі всеукраїнського телемарафону "Єдині новини", йдеться про чинного народного депутата Олександра Дубінського, який нині перебуває під вартою, колишнього народного депутата – регіонала Андрія Деркача та колишнього прокурора Костянтина Кулика.

"Йдеться про трьох підозрюваних громадян України. Один з них – чинний народний депутат, який наразі перебуває в СІЗО. Екс-народний депутат, який нещодавно став сенатором Астраханської області (РФ) і відповідно перебуває в розшуку – Україна його розшукує, бо він є підозрюваним у кримінальному провадженні. І ще екс-прокурор", – сказала вона.

За словами Сапьян, щодо підозрюваного у державній зраді чинного нардепа, "мама якого любить швидкість", ДБР в ході досудового розслідування можуть з’явитися нові факти і докази правопорушень.

"В ході досудового розслідування слідство вивчило документи, які підтверджують поїздки чинного народного депутата до Росії, а саме у Москву та Санкт-Петербург. Припускається, що він їздив на зустріч з російськими так би мовити кураторами у жовтні 2019 року перед скандальною прес-конференцією", – повідомила вона, додавши, що такі пресконференції негативно впливали на міжнародний імідж України та ускладнювали дипломатичні відносини між Україною та США та перешкоджали інтеграції в ЄС і НАТО.

Речниця ДБР додала, що на думку слідства, це робилося на замовлення російських спецслужб.

"Цікавий факт в межах кримінального провадження – це придбання цивільною дружиною чинного народного депутата, який наразі перебуває в СІЗО, і його мамою, "яка любить швидкість", нерухомості в Іспанії за російські гроші. Йдеться про купівлю двох квартир у Барселоні за 288 тис. і за 100 тис. євро", – зазначила Сапьян.

Нагадаємо, Дубінського підозрюють у держзраді. За даними ДБР та СБУ, нардеп під позивним "Буратіно" здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь Росії. 14 листопада Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою.

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