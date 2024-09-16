Завершено розслідування держзради нардепа і К°: оприлюднено імена

За словами Сапьян, щодо підозрюваного у держзраді чинного нардепа, "мама якого любить швидкість", ДБР в ході досудового розслідування можуть з’явитися нові факти і докази правопорушень.
Завершено розслідування стосовно народного депутата України та ще чотирьох осіб, які вчинили держзраду у складі злочинної організації.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
"За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора завершено досудове розслідування стосовно пʼяти учасників злочинної організації – народного депутата України, народного депутата України III-IX скликань, експрокурора та двох керівників головного управління генштабу зс рф. Їм інкриміновано створення злочинної організації та участь у ній, а також вчинення державної зради (ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 111 КК України)", – йдеться у повідомленні.
Розслідуванням встановлено, що у 2016 році головне управління генштабу зс рф створило злочинну організацію, до якої, у подальшому, увійшли двоє народних депутатів України, колишній працівник Генпрокуратури та інші особи. Організація займалася розхитуванням суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитацією нашої держави на міжнародній арені та діяла у вигляді агентурної мережі до 2022 року. За таку діяльність учасники злочинної організації отримували гроші від генерального штабу рф.
"Чинний народний депутат України здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь держави-агресора. Він поширював російські наративи, у тому числі, про вище політичне керівництво України. Для їх розповсюдження брав участь у публічних заходах. У листопаді 2019 року нардепи організували спільну пресконференцію, на якій поширювали інформацію про нібито міжнародну корупцію посадових осіб США. Таким чином вони намагалися погіршити відносини між Україною та її стратегічним партнером", – повідомляє Офіс генпрокурора.
Також у червні 2020 року колишній прокурор провів спільну із екснардепом пресконференцію, на якій вони публічно "обґрунтовували" фейки на користь кремля, у тому числі про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США.
В Офісі генпрокурора додали, що напередодні повномасштабного вторгнення рф екснардеп та колишній прокурор виїхали за кордон та переховуються від правосуддя.
Наразі підозрюваним та їх захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів в порядку ст. 290 КПК України.
Чинний народний обранець перебуває під вартою.
Про кого йдеться
Як повідомила речниця ДБР Тетяна Сапьян в ефірі всеукраїнського телемарафону "Єдині новини", йдеться про чинного народного депутата Олександра Дубінського, який нині перебуває під вартою, колишнього народного депутата – регіонала Андрія Деркача та колишнього прокурора Костянтина Кулика.
"Йдеться про трьох підозрюваних громадян України. Один з них – чинний народний депутат, який наразі перебуває в СІЗО. Екс-народний депутат, який нещодавно став сенатором Астраханської області (РФ) і відповідно перебуває в розшуку – Україна його розшукує, бо він є підозрюваним у кримінальному провадженні. І ще екс-прокурор", – сказала вона.
За словами Сапьян, щодо підозрюваного у державній зраді чинного нардепа, "мама якого любить швидкість", ДБР в ході досудового розслідування можуть з’явитися нові факти і докази правопорушень.
"В ході досудового розслідування слідство вивчило документи, які підтверджують поїздки чинного народного депутата до Росії, а саме у Москву та Санкт-Петербург. Припускається, що він їздив на зустріч з російськими так би мовити кураторами у жовтні 2019 року перед скандальною прес-конференцією", – повідомила вона, додавши, що такі пресконференції негативно впливали на міжнародний імідж України та ускладнювали дипломатичні відносини між Україною та США та перешкоджали інтеграції в ЄС і НАТО.
Речниця ДБР додала, що на думку слідства, це робилося на замовлення російських спецслужб.
"Цікавий факт в межах кримінального провадження – це придбання цивільною дружиною чинного народного депутата, який наразі перебуває в СІЗО, і його мамою, "яка любить швидкість", нерухомості в Іспанії за російські гроші. Йдеться про купівлю двох квартир у Барселоні за 288 тис. і за 100 тис. євро", – зазначила Сапьян.
Нагадаємо, Дубінського підозрюють у держзраді. За даними ДБР та СБУ, нардеп під позивним "Буратіно" здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь Росії. 14 листопада Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою.
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