Завершено расследование госизмены нардепа и К°: обнародованы имена

По словам Сапьян, в отношении подозреваемого в госизмене действующего нардепа, "мама которого любит скорость", ГБР в ходе досудебного расследования могут появиться новые факты и доказательства правонарушений.

Завершено расследование в отношении народного депутата Украины и еще четырех лиц, совершивших госизмену в составе преступной организации.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора завершено досудебное расследование в отношении пяти участников преступной организации – народного депутата Украины, народного депутата Украины III-IX созывов, экспрокурора и двух руководителей главного управления генштаба с РФ. Им инкриминировано создание преступной организации и участие в ней, а также совершение государственной измены (ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 111 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Расследованием установлено, что в 2016 году главное управление генштаба из РФ создало преступную организацию, в которую, в дальнейшем, вошли два народных депутата Украины, бывший работник Генпрокуратуры и другие лица. Организация занималась расшатыванием общественно-политической ситуации в Украине и дискредитацией нашего государства на международной арене и действовала в виде агентурной сети до 2022 года. За такую деятельность участники преступной организации получали деньги от генерального штаба РФ.

"Действующий народный депутат Украины осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу государства-агрессора. Он распространял российские нарративы, в том числе, о высшем политическом руководстве Украины. Для их распространения принимал участие в публичных мероприятиях. В ноябре 2019 года нардепы организовали совместную пресс-конференцию, на которой распространяли информацию о якобы международной коррупции должностных лиц США. Таким образом, они пытались ухудшить отношения между Украиной и ее стратегическим партнером", – сообщает Офис генпрокурора.

Также в июне 2020 года бывший прокурор провел совместную с экснардепом пресс-конференцию, на которой они публично "обосновывали" фейки в пользу кремля, в том числе о якобы вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США.

В Офисе генпрокурора добавили, что накануне полномасштабного вторжения России экс-нардеп и бывший прокурор уехали за границу и скрываются от правосудия.

Завершено расследование нардепа и компании / Фото: Офис генпрокурора

Подозреваемым и их защитникам доложено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к материалам в порядке ст. 290 УПК РФ.

Действующий народный избранник находится под стражей.

О ком идет речь

Как сообщила пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян в эфире всеукраинского телемарафона "Єдині новини", речь идет о ныне находящемся под стражей действующем народном депутате Александре Дубинском, бывшем народном депутате – регионале Андрее Деркаче и бывшем прокуроре Константине Кулике.

"Речь идет о трех подозреваемых гражданах Украины. Один из них – действующий народный депутат, который сейчас находится в СИЗО. Экс-народный депутат, недавно ставший сенатором Астраханской области (РФ) и соответственно находящийся в розыске – Украина его разыскивает, потому что он подозреваемый в уголовном производстве. И еще экс-прокурор", – сказала она.

По словам Сапьян, по поводу подозреваемого в государственной измене действующего нардепа, "мама которого любит скорость", ГБР в ходе досудебного расследования могут появиться новые факты и доказательства правонарушений.

"В ходе досудебного расследования следствие изучило документы, подтверждающие поездки действующего народного депутата в Россию, а именно в Москву и Санкт-Петербург. Допускается, что он ездил на встречу с российскими так сказать кураторами в октябре 2019 года перед скандальной пресс-конференцией", – сообщила она, добавив, что такие пресс-конференции негативно влияли на международный имидж Украины и усложняли дипломатические отношения между Украиной и США и препятствовали интеграции в ЕС и НАТО.

Представитель ГБР добавила, что по мнению следствия, это делалось по заказу российских спецслужб.

"Интересный факт в рамках уголовного производства — это приобретение гражданской женой действующего народного депутата, который находится в СИЗО, и его мамой, "любящей скорость", недвижимости в Испании за российские деньги. Речь идет о покупке двух квартир в Барселоне за 288 тыс. рублей. и за 100 тыс. евро", – отметила Сапьян.

Напомним, Дубинского подозревают в госизмене. По данным ГБР и СБУ, нардеп под позывным "Буратино" осуществлял информационно подрывную деятельность в пользу России. 14 ноября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей.

Суд отклонил ходатайство: Дубинский остается в СИЗО без права на залог

Читайте также: