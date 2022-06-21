На Харківщині тривають бої, ворог обстрілює населені пункти: загинули три людини

Російські окупанти продовжують обстрілювати Харківську область, а також обласний центр.

Протягом доби загарбники країни-агресорки обстрілювали Київський, Індустріальний, Салтівський та Немишлянський райони Харкова.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

У Київському районі внаслідок російських ударів пошкоджено будівлю одного із освітніх закладів. Його приміщення зруйноване на 40%. У Салтівському районі під обстріл потрапило транспортне підприємство. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа. Поранений працівник.

В областіі протягом 20 червня армія Російської Федерації обстрілювали Ізюмський, Чугуївський, Харківський райони. На Ізюмщині через ворожу атаку виникла пожежа на газопереробному підприємстві. Через атаки росія в області загинуло троє мешканців. Крім того, сім людей отримали поранення.

В ОВА наголошують, що на лінії зіткнення в області тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог зосередив зусилля на утриманні зайнятих рубежів, намагається не допустити виходу ЗСУ в тил російському угрупуванню, що діє на Слов'янському напрямку. В районі Ізюму тривають бої. Українські захисники відбивають атаки ворога та надійно тримають свої позиції.

Нагадаємо, розпочалася 118 доба протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Російські окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк та наступати на Бахмутському напрямку. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 21 червня.

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