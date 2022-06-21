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В анексованому Криму сформовано ешелон із російськими катерами

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В анексованому Криму сформовано ешелон із російськими катерами

Фото: УНІАН

Російські окупанти намагаються активізувати свої сили у війні з Україно. 

В анексованому Криму на залізничній станції "Джанкой" сформовано ешелон із ворожими катерами. На залізничних платформах помічені два судна БМК-15, два БМК-130 і один БМК-Т. 

Про це повідомив речник штабу Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Очевидно, що катери буде відправлено на материкову Україну для застосування у форсуванні водних перешкод", - йдеться у повідомленні. 

Крім того, до Джанкоя прибув залізничний ешелон із 50 цистернами ПММ. 

Як повідомлялося, з акваторії Чорного моря залишається високою загроза ракетних обстрілів армії Російської Федерації. У Чорному морі перебуває п'ять кораблів та підводний човен, які готові до ракетної атаки. Наявні в акваторії і чотири великі десантні кораблі.

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