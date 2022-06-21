В анексованому Криму сформовано ешелон із російськими катерами

Російські окупанти намагаються активізувати свої сили у війні з Україно.

В анексованому Криму на залізничній станції "Джанкой" сформовано ешелон із ворожими катерами. На залізничних платформах помічені два судна БМК-15, два БМК-130 і один БМК-Т.

Про це повідомив речник штабу Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Очевидно, що катери буде відправлено на материкову Україну для застосування у форсуванні водних перешкод", - йдеться у повідомленні.

Крім того, до Джанкоя прибув залізничний ешелон із 50 цистернами ПММ.

Як повідомлялося, з акваторії Чорного моря залишається високою загроза ракетних обстрілів армії Російської Федерації. У Чорному морі перебуває п'ять кораблів та підводний човен, які готові до ракетної атаки. Наявні в акваторії і чотири великі десантні кораблі.

Читайте також: