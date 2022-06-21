Ірина Федишин стала свідком астрономічного явища у небі над Іспанією (відео)

Українська співачка Ірина Федишин наразі перебуває з благодійними концертами у Європі.

Коли ж Ірина Федишин заїхала до Іспанії, їй поталанило стати свідком аномального явища, яке іспанці та гості країни могли спостерігати у небі.

На сторінці в Instagram виконавиця запостила відео, на якому показала той невідомий летючий об'єкт. Те, що побачила Федишин, було схоже на метеоритний дощ:

"Вночі над Іспанією у небі пролетіло щось неймовірне. Від побаченого я була шокована! Якби я це побачила в Україні, я б вже бігла в укриття, думаючи, що це якісь фосфорні бомби. Коли я дивилася у небо, у мене були такі думки у голові: а може це якісь бомби? Але, стоп.. які бомби, це ж Іспанія. Встигла схопити телефон і підзняти. Це було дуже вражаюче! Як думаєте, що це? Можливо це метеоритний дощ?" – написала під відео Федишин.

Своєю чергою, шанувальники висловили свої припущення, що б це могло бути. Деякі варіанти були навіть дуже кумедними: "це на Україну прямує ленд-ліз", "Ілон Маск бавиться. Запускає чергові сотні супутників", "це до нас летять прибульці для підписання вступу до між галактичного союзу".

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